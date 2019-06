Wolkbreuk zorgt voor spectaculaire taferelen VHS

04 juni 2019

21u52 0

Het korte maar hevige noodweer dat over onze provincie trok, heeft ook in Avelgem veel mensen grote ogen doen trekken. Het water viel een kwartier lang met bakken uit de hemel. Dat zorgde links en rechts voor overlast in de straten. Voor zover bekend, was er nergens noemenswaardige schade. Het water op straat inspireerde sommigen wel tot een ritje in het centrum van de gemeente. Tot hilariteit van de inzittenden…