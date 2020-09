Wit-Gele Kruis Avelgem volgt de hype en waagt zich aan een Jerusalema Challenge Pieterjan Neirynck Hans Verbeke

05 september 2020

19u34 10 Avelgem Geen dansje zo populair als de Jerusalema Challenge, gebaseerd uit de gelijknamige zomerhit van de Zuid-Afrikaanse zanger Master KG. Ook de verplegers en verpleegsters van het Wit-Gele Kruis Avelgem sprongen vrijdag mee op de kar en zetten hun beste voetje voor.

De zorgsector gaat uit de bol, zoveel is duidelijk. “Het is een hype, hé”, vertelt Martine Delfosse van het Wit-Gele Kruis. “Met de collega’s hebben we deze middag eventjes geoefend alvorens de echte challenge te ondernemen. We dansen hier samen, op veilige afstand, om elkaar te steunen. Door de coronacrisis waren het zware tijden, dus geen betere manier om wat stoom af te laten en samen met de collega’s nog eens de banden aan te halen.”