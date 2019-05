West-Vlaams schooltje houdt ‘ramadag’, reacties blijven niet uit Peter Lanssens

22 mei 2019

15u26 612 Avelgem Er is heisa op Facebook over een initiatief van een basisschool in Outrijve, waar nu vrijdag een ‘ramadag’ wordt gehouden. Een inleefdag om leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar te laten ervaren wat het betekent om als moslim tijdens de ramadan niet te eten en drinken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

De brief over de ‘ramadag’ wordt massaal gedeeld op Facebook, ook door Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter uit Antwerpen. “De leerlingen worden verzocht om vrijdag niet te eten en te drinken tussen 6.30 en 21.30 uur. Islamisering”, zegt Dewinter.

Toch is nuance op zijn plaats. Want in de brief staat duidelijk dat het enkel is voor wie wil én mag van zijn of haar ouders. Er staat verder dat erop toegezien zal worden dat de kinderen zichzelf niet ‘pijnigen’ en toch eten en drinken als de nood te hoog wordt. Er wordt de ouders ook aangeraden om zeker wat fruit en een koekje mee te geven, voor als het écht niet meer lukt.

De reacties op Facebook zijn evenwel niet mals en gaan van ‘linkse indoctrinatie’ en ‘linkse ratten’ tot ‘geef die kinderen allemaal varkensvlees mee’ en ‘moeten ze dan ook meevasten op aswoensdag’.

De leerlingen worden verzocht om vrijdag niet te eten en te drinken tussen 6.30 en 21.30 uur. Islamisering Filip Dewinter

Nieuwsgierig

De ‘ramadag’ op vrijdag in de Sint-Jan Berchmansbasisschool in het kleine Outrijve bij Avelgem wordt niet geannuleerd, nu er veel commotie is. “We betreuren dat er ongenuanceerde uitspraken worden gedaan en roepen op tot sereniteit, in het belang van onze leerlingen en ons schoolteam”, reageert directeur Marc Deweer.

“De leerlingen zullen na de inleefdag de opgedane kennis en indrukken in de klas bespreken. Wij hopen dat zij op die manier gefundeerd in dialoog kunnen gaan met mensen van een andere geloofsovertuiging. De normen en waarden die we onze leerlingen willen bijbrengen zijn die van een katholieke dialoogschool. Vanuit onze christelijke inspiratie gaan we met alle overtuigingen respectvol in dialoog en verwelkomen we iedereen die deze dialoog wil aangaan. We hopen dat onze leerlingen zich op die manier een beeld kunnen vormen van de verschillende geloofsovertuigingen die rondom ons aanwezig zijn. Hiermee sluiten we ook aan bij de interlevensbeschouwelijke competenties die door de overheid erkend worden”, aldus Marc Deweer. Een ‘ramadag’ of een dagje meevasten lijkt nieuw in het basisonderwijs in Vlaanderen. In Nederland gebeurt het wel vaker. Of het al dan niet delicaat is vier dagen voor de verkiezingen, laten we in het midden.