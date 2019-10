Werken voor omnisportveld starten op 4 november Peter Lanssens

24 oktober 2019

15u57 0 Avelgem Er komt tussen de Spinnerijstraat en Munkkouter in Avelgem een omnisportveld. Het komt in de plaats van een trapveldje en combineert een voetbalterrein, twee minivoetbalterreinen, een basketterrein en basisvoorzieningen voor volleybal, netbal, handbal en tennis. De grondwerken starten op 4 november, gevolgd door de aanleg van het omnisportveld zelf vanaf 9 december.

De werken zijn zonder onvoorziene omstandigheden tegen het kerstverlof af. De neutrale constructie is geschikt voor een bewoonde omgeving. Alle gebruikte materialen en onderdelen zijn bovendien graffiti- en vandalismebestendig. Een verhoogde opstap vermijdt dat er fietsen of bromfietsen op het terrein kunnen komen. Er werd een tijd gezocht naar een geschikte locatie voor het omnisportveld of de sportkooi. De buurt reageerde, na een overleg in februari met bewoners van de Munkkouter, enthousiast op het voorstel om het daar te plaatsen. De komst van de sportkooi betekent een opportuniteit voor de geëngageerde buurt.