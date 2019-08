Werftoilet in brand gestoken LSI

26 augustus 2019

19u11

Bron: LSI 0 Avelgem Op het kruispunt van de Kouterlo- en Pontstraat in Avelgem is maandagnamiddag een werftoilet in brand gevlogen.

Het mobiele toilet stond aan de rand van de weg en is bedoeld voor arbeiders die aan de slag zijn voor de aanleg van een fietspad op de spoorwegbedding. Wellicht werd het toilet opzettelijk in brand gestoken. De brandweer van de zone Fluvia kon het vuur blussen. Wie precies verantwoordelijk is voor de brand, is onduidelijk.