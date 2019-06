Wens van Mika uit het tweede leerjaar in vervulling: taart eten met klasgenootjes en burgemeester Joyce Mesdag

28 juni 2019

Mika Laurent uit de tweede kleuterklas van basisschool De Toekomst heeft op de valreep dit schooljaar zijn wens in vervulling zien gaan. Hij had zijn wens tijdens de actie ‘Het Warmste Huis van Avelgem’, een actie van de vzw 8580 en Avelgem Ploatse, zijn wens aan de grote kerstboom gehangen. Hij wilde graag taart eten op school, samen met de burgemeester en de vriendjes van zijn klas. Zijn wens werd uitverkoren, en ging nu dus in vervulling.