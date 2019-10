Wéér inbraak in bestelwagen, voor 5.000 euro aan materiaal gestolen VHS

22 oktober 2019

19u56 20 Avelgem Schrijnwerker Kevin Van Thorre (30) uit Avelgem is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van materiaaldieven. Enkele dagen voordien overkwamen een collega-schrijnwerker uit Avelgem en een elektricien uit Heestert net hetzelfde.

Toen Kevin Van Thorre, zelfstandig schrijnwerker in bijberoep, zaterdagmorgen rond zeven uur wilde vertrekken naar een klant, merkte hij dat er was ingebroken in zijn bestelwagen. “Veel schade aan het slot op de achterdeur was er niet maar je kon wel zien dat er aan geprutst was”, vertelt de man. “Blijkbaar kennen die mannen de techniek en hebben ze het juiste materiaal om met een kleine ingreep geruisloos het slot open te krijgen.” Uit zijn bestelwagen verdween voor zowat 5.000 euro aan materiaal: boormachines, slijpschijven, een zaagmachine en nog veel meer. “Ik denk dat de daders hun tijd genomen hebben. Mijn vriendin Ellen en ik wonen in de Knobbelstraat. Recht tegenover onze woning staan altijd vrachtwagens geparkeerd. We vermoeden dat ze daar hun eigen wagen verborgen hebben en vervolgens toesloegen bij ons.”

Veiligheidssloten en camerabewaking

Kevin Van Thorre is ontgoocheld in wat hem is overkomen. “Ik heb intussen veiligheidssloten besteld voor op mijn bestelwagen”, zegt hij. “Er komt ook camerabewaking aan ons huis. Dit wil ik geen tweede keer meemaken.” De Avelgemnaar is overigens niet het enige slachtoffer van dergelijke praktijken. Vorige week overkwam collega-timmerman Laurent Decraene uit Avelgem net hetzelfde. En ook elektricien Michel Quensier uit Heestert werd tijdens dezelfde nacht bestolen, allicht door dezelfde daders. Wie tips heeft over de drie feiten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.