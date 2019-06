Waterlek treft Raaptorfstraat Peter Lanssens

04 juni 2019

15u38 4 Avelgem Er is in de Raaptorfstraat, aan de kant van de Doorniksesteenweg, een waterlek vastgesteld.

Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, wordt het lek op woensdag 5 juni in de vroege ochtend vanaf 5 uur gedicht. De werken zullen zonder onvoorziene omstandigheden maar enkele uren duren. Het huidige eenrichtingsverkeer in de Kouterlosstraat en Raaptorfstraat wordt tijdens de werken wel tijdelijk opgeheven, zodat het verkeer er lokaal niet in een knoop raakt.