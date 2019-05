Waterlek bemoeilijkt verkeer in Doorniksesteenweg Peter Lanssens

30 mei 2019



De Vlaamse Waterweg stelde afgelopen dinsdag een waterlek vast in een betonnen koker tussen het pompstation en de sluis van Bossuit. De komende weken wordt het waterlek verder onderzocht en worden herstellingswerken uitgevoerd. Er is tot dan enkel alternerend verkeer mogelijk in de Doorniksesteenweg, ter hoogte van de brug over de sluis in Bossuit. “Het lek bevindt zich niet rechtstreeks onder de steenweg, maar enkele meter ervan”, zegt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg, afdeling Bovenschelde. “Hierdoor is het mogelijk om de steenweg niet volledig af te sluiten, maar alternerend verkeer toe te staan. We doen ons uiterste best om het lek zo snel mogelijk te herstellen, in overleg ook met de gemeente Avelgem, de lokale politie en de aannemer.”