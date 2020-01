Vrouw steekt straat over tussen geparkeerde auto’s en wordt opgeschept VHS

30 januari 2020

11u33 9 Avelgem Op het kruispunt van de Doorniksesteenweg met de Stijn Streuvelslaan in Avelgem, vlakbij de fietsenhandel Defresne, is woensdagnamiddag een 28-jarige vrouw zwaargewond geraakt bij een ongeval.

Het slachtoffer, dat in Avelgem woont, dwarste rond 16 uur met haar fiets aan de hand de Doorniksesteenweg. Ze kwam de rijweg op van tussen twee geparkeerde voertuigen. Een 76-jarige automobilist uit Avelgem was daardoor verrast. De man kon een aanrijding niet vermijden. De 28-jarige vrouw, D.T., werd opgeschept door de wagen. Een ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse om de vrouw, die buiten bewustzijn was, de dringendste zorgen toe te dienen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis in Oudenaarde overgebracht. De automobilist op leeftijd die bij het ongeval betrokken was, bleef ongedeerd.