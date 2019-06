Voorwaardelijke straf voor vrouw voor

herhaalde slagen aan partner LSI

12 juni 2019

15u20

Een 29-jarige vrouw uit Avelgem is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden en een boete van 400 euro, beiden voorwaardelijk, voor herhaalde slagen aan haar ex-partner.

Anke S. ging tussen februari 2017 en februari 2018 haar partner meermaals te lijf. Ze deed dat met een mes en een trekker toen ze nog samenwoonden in Waregem. “Ik was zijn alcoholverslaving en agressiviteit beu”, vertelde ze aan de rechter. Sinds maart 2018 is het koppel uit elkaar. Van de rechter moet S. zich laten begeleiden voor haar agressieprobleem. Aan haar ex moet ze een schadevergoeding van 500 euro betalen.