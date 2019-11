Voorwaardelijke straf voor drugshandel die na overval op nachtwinkel aan het licht kwam LSI

27 november 2019

12u20

Bron: LSI 0 Avelgem Een huiszoeking in het kader van een onderzoek naar overval op een nachtwinkel in Anzegem bracht op 18 juni 2018 ook de drugshandel van een 20-jarige jongeman uit Avelgem aan het licht. Na een celstraf van 30 maanden voor de overval kreeg hij dit keer een volledig voorwaardelijke celstraf van 12 maanden en een voorwaardelijke boete van 8.000 euro. Hij moet zich wel drie jaar lang aan enkele voorwaarden houden als hij uit de cel wil blijven.

Op 12 mei 2018 trok Danut D. uit Avelgem samen met een minderjarige naar een nachtwinkel in Anzegem. De minderjarige bleef buiten op de bromfiets wachten, D. stapte gemaskerd en met een wapen binnen en eiste de inhoud van de kassa van de uitbater. Toen die zich verzette door enkele blikken in de richting van de overvaller te gooien, loste Danut D. met zijn alarmpistool een schot in de lucht. Daarna ging hij met de inhoud van de kassa op de loop. Danut D. was enkele weken voordien door een arbeidsongeval zijn job verloren en dus in geldproblemen geraakt. Toen hij op You Tube een fragment zag van het Nederlandse opsporingsprogramma ‘Opsporing Verzocht’ wist hij hoe hij gemakkelijk aan geld kon geraken. Het leverde hem uiteindelijk een celstraf van 30 maanden en zes maanden voorhechtenis op maar na die zes maanden mocht hij de gevangenis verlaten. Hij moet zich wel aan strenge voorwaarden houden. “En dat doet hij ook”, aldus zijn advocaat. De huiszoeking die op de overval volgde, leverde 135 gram cannabis en 150 euro cash geld op. Uit het telefonie-onderzoek bleek dat Danut D. aan een zevental klanten drugs doorverkocht. Een deel hield hij ook voor eigen gebruik. Goed voor een nieuwe maar voorwaardelijke celstraf.