Voormalig CD&V-voorzitter Lieven Declercq overleden Peter Lanssens

11 augustus 2019

13u12 0 Avelgem Lieven Declercq (57), echtgenoot van Cynthia Magagula, is op vrijdag 9 augustus overleden. “We nemen diep bedroefd afscheid van Lieven Declercq, voormalig gemeenteraadslid en voorzitter van CD&V in Avelgem”, laat huidig voorzitter Koen Van Steenbrugge op Facebook weten.

“Wie Lieven kende, weet wat hij voor ons heeft betekend. Hij was een zeer gedreven en warme persoonlijkheid. Betrokken en dicht bij de mensen, altijd een luisterend oor en een vaderlijke wijsheid, vol energie en steeds bereid om ergens zijn schouders onder te zetten. Lieven, als voorbeeld kan je tellen. Dankbaar dat wij je hebben mogen kennen en van jou hebben mogen leren. Dankbaar voor het overbrengen van je enthousiasme aan zoon Michael, die je werk mag verderzetten voor onze gemeente. Dankbaar dat je ons ook tijdens jouw strijd hebt bijgestaan met raad en daad. Dankbaar dat je er was. Dankbaar dat ik je vriend mocht noemen”, aldus Koen Van Steenbrugge op Facebook. Een laatste groet brengen kan in funerarium Vuylsteke in Avelgem. De uitvaartdienst vindt in intieme familie kring plaats.