Volledige Avelgemse gemeenteraad stemt in met steunplan voor inwoners, handelaars en verenigingen Pieterjan Neirynck

25 mei 2020

06u57 0 Avelgem In de gemeenteraad van Avelgem ligt maandagavond een steunplan om de coronacrisis te bezweren op tafel. Al belooft de stemming ervan niet meer dan een formaliteit te worden, want alle politieke fracties zullen instemmen met de steunmaatregelen. “Samenwerken in Avelgem kan perfect”, vertelt een tevreden burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen). Een overzicht.

Het steunplan is gericht op drie doelgroepen: inwoners, ondernemers en verenigingen. Voor de inwoners valt de Avelgembon ‘exclusief’ op. Tussen 1 juni en 15 juli kan elke Avelgemnaar een bon van 10 of 20 euro kopen, waarin de gemeente 25 procent bijlegt. “De koper ontvangt dan een bon van 12,5 euro of 25 euro die hij of zij kan inwisselen bij handelaars. Dat gaat van horeca over logopedisten tot schoonheidssalons. Enkel in supermarkten zijn de bonnen niet geldig”, zegt de burgemeester. “Het idee werd zeer goed onthaald bij de ondernemersraad. We kunnen zo een aanzienlijk bedrag injecteren in de Avelgemse economie.”

Steunfonds

Ook voor kwetsbare gezinnen heeft Avelgem oog. Iedereen die noodgedwongen een beroep moet doen op voedselpakketten, krijgt die tot het einde van dit jaar gratis van de gemeente. Verder komt er een terugbetaling van alle jeugd- en sportactiviteiten die geannuleerd werden en krijgen abonnementshouders van cultuurcentrum Spikkerelle de keuze tussen een terugbetaling of korting op een volgende voorstelling. Wie een los ticket kocht, kan ook zijn of haar geld terugvragen of het bedrag doneren aan het steunfonds voor de cultuursector.

180.000 euro

Marktkramers en kermisuitbaters moeten gedurende het volledige jaar geen standgeld meer betalen. Avelgemse handelaars die verkopen op evenementen in het najaar én in 2021, zijn eveneens vrijgesteld van standgeld. En verenigingen krijgen tot slot nog een duwtje in de rug. Alle reservatiekosten voor gemeentelijke centra en ontmoetingscentra worden terugbetaald. “We trekken ook 10.000 euro uit voor verenigingen van wie de winstgevende activiteiten niet konden doorgaan. De schepen van Jeugd zal dit concreet uitwerken”, stelt Lut Deseyn. Op basis van de voorlopige berekeningen komt het kostenplaatje van het volledige steunplan komt op meer dan 180.000 euro.