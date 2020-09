Villa Madiba opent de deuren voor 24 mensen met een grote zorgvraag Pieterjan Neirynck

25 september 2020

20u45 7 Avelgem Negentien bewoners nemen volgende week hun intrek in een nieuw innovatief woonproject in de Bevrijdingslaan. Villa Madiba moet een thuis bieden aan mensen met een intensieve zorgvraag. De studio’s zijn elk veertig vierkante meter groot en hebben een aparte ingang, terras en sanitair.

Villa Madiba ligt op een boogscheut van het centrum van Avelgem en is een realisatie van nv Baltissimo, Assar LLOX Architecten, Bekaert Building Company en Groep Ubuntu x 8K. Die laatste staat in voor de zorg van de bewoners en beschikt vlakbij al over dagbestedingsinitiatieven en andere woningen. “Door ondersteuning te bieden aan mensen die een grote zorgbehoefte hebben, breiden we ons aanbod uit en bieden we een antwoord aan oudere bewoners”, zegt Els Raepsaet, de voorzitter van vzw Ubuntu Achtkanter. “Alle mogelijke voorzieningen zijn getroffen om de beste zorgen te bieden, binnen een hedendaagse inrichting en design.”

De 24 studio’s bevinden zich op het gelijkvloers en kijken uit op een binnentuin. “Omdat we belang hechten aan voldoende privacy beschikt iedere woongelegenheid over een apart terras en een eigen voordeur. Bezoekers kunnen dus rechtstreeks naar de studio gaan zonder het hele gebouw te moeten doorkruisen”, legt Anthony Dewaele van Groep Ubuntu uit. De bewoners hebben voorts toegang tot drie gemeenschappelijke ruimtes en een lounge-badkamer, waar ze volop kunnen genieten en ontspannen. De klok rond is er begeleiding aanwezig om de hen te ondersteunen.