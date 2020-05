VIDEO. Geen afstand houden op de markt? Rode kaart! Pieterjan Neirynck en Erik De Block

23 mei 2020

17u37 8 Avelgem Grappige taferelen op de zaterdagmarkt in Avelgem. Twee scheidsrechters keken er nauwgezet toe op de naleving van de afstandsregels. Mensen die geen anderhalve meter afstand hielden, kregen een ludieke gele of rode kaart.

Het ging om een initiatief van de gemeente Avelgem. “We hebben twee acteurs van Theater Tieret uitgenodigd om iedereen attent te maken op de afstandsregels”, vertelt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen). “Eerst patrouilleerden ze als politieagenten, daarna kwamen ze als scheidsrechters waarschuwingen uitdelen en op het einde speelden ze een cameraploeg na. Het was hilarisch.” Nog volgens de burgemeester is de eerste coronaveilige wekelijkse markt goed verlopen, zonder echte problemen. Maandag buigt de gemeenteraad van Avelgem zich overigens over een voorstel waarbij marktkramers voor de rest van het jaar geen standgelden meer moeten betalen. Het is een onderdeel van het steunplan dat alle fracties zullen steunen.

Bekijk de video:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.