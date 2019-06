Verongelukte motorrijder (21) mee verantwoordelijk voor eigen ongeval VHS

05 juni 2019

09u13 0 Avelgem Umberto Demets, een motorrijder van 21 uit Avelgem die bijna zeven jaar geleden verongelukte in Orroir, net over de taalgrens, is voor dertig procent mee verantwoordelijk voor dat ongeval. Dat heeft een beroepsrechter beslist.

Demets merkte op 22 oktober 2012 samen met een andere vriend, ook op een motorfiets, langs een steenweg de onverlichte tractor van landbouwer Luc V.C. uit Kluisbergen niet op. Bij de botsing liet de Avelgemnaar het leven. De landbouwer verwisselde na het ongeval zijn tractor meteen met een ander exemplaar dat wél verlicht en verzekerd was. Zijn manoeuvre werd echter doorprikt. Twee jaar geleden oordeelde de politierechter dat de boer de volledige verantwoordelijkheid droeg voor het ongeval. De man ging echter in beroep en dat leidde tot een nieuw vonnis, waarbij ook motorrijder Umberto Demets gedeeltelijk verantwoordelijk werd gesteld. Hij reed kennelijk iets te vlug en de snelheid was mee bepalend voor de noodlottige afloop, oordeelde de rechter in beroep nu. Voor landbouwer Luc V.C. betekent de gedeelde verantwoordelijkheid dat hij ontsnapt aan een deel van de schadevergoeding die hij moet betalen. De man kreeg wel een rijverbod van één jaar. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij bovendien eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen.