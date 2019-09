Verlichtingspark tegen 2030 energiezuinig omgebouwd Peter Lanssens

26 september 2019

15u20 1 Avelgem De gemeente Avelgem laat haar openbaar verlichtingspark tegen 2030 integraal ombouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Er is hiervoor een overeenkomst met het netbedrijf Fluvius getekend. De gemeente mikt zo vooral op een forse daling van haar CO2-uitstoot en van het energieverbruik en de energiekosten. De ombouw biedt ook opties wat sfeer en veiligheid betreft.

Avelgem telt momenteel 1.877 verlichtingstoestellen. Die waren in 2018 goed voor een verbruik van 416.083 kilowattuur elektriciteit en een CO2-uitstoot van 96.531 kilogram. Er staan al honderd led-toestellen in Avelgem. Er moeten nu per jaar 150 toestellen bijkomend omgebouwd worden, om tegen 2030 helemaal klaar te zijn. En zo de CO2-uitstoot en het energieverbruik twaalf tot vijftien keer sneller te doen dalen. De hinder voor bewoners en verkeer zal beperkt zijn omdat Fluvius de plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen in de tijd spreidt.