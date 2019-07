Vandaag begraven in rode kist, morgen herdenkingsrit voor bromfietser Dylan (17) Hans Verbeke

12 juli 2019

18u37 0 Avelgem In Zwevegem hebben vrijdagvoormiddag bijna 450 mensen afscheid genomen van Dylan Lommens, de bromfietser van 17 die een week geleden om het leven kwam bij een ongeval in Heestert. Morgen, zaterdag, vindt een herdenkingsrit plaats. Die houdt kort halt op de plek van het drama.

Ook bijzonder veel jonge mensen tekenden vrijdagvoormiddag present op de afscheidsdienst van Dylan Lommens. Die vond plaats in de aula van uitvaartondernemer Messiaen in Zwevegem. Er werden 430 aanwezigen geteld. Tijdens de dienst waren er emotionele getuigenissen, onder meer van zijn moeder en zus. Opmerkelijk: het lichaam van Dylan was opgebaard in een rode kist, naar het kleur van de Pontiac Firebird waarmee hij vanaf z’n achttiende verjaardag zou gaan rondtoeren. De jongeman knapte de wagen zelf op, samen met vader Steven. Na de dienst trok een select gezelschap naar de begraafplaats. Daar kreeg iedereen de kans om met een viltstift een persoonlijke boodschap neer te pennen op de kist.

Rood centraal tijdens herdenkingsrit

Lesley-Ann, een zus van Dylan, organiseert morgen (zaterdag) een herdenkingsrit voor Dylan. Motorrijders maar ook automobilisten en quadrijders die de verongelukte tiener een ultiem eerbetoon willen brengen, zijn welkom. De rit start om 14 uur aan het huis van Steven, de vader van Dylan, langs de Oudenaardsesteenweg 389 in Waarmaarde. De rit, met op kop vader Steven in de Pontiac Firebird van zijn zoon, leidt langs de favoriete plaatsen van Dylan. Er wordt halt gehouden voor een stil moment op de plek van het ongeval, langs de Vierkeerstraat in Heestert. Om 16 uur eindigt de rit aan de Spikkerelle in Avelgem, waar ballonnen met een persoonlijke boodschap worden opgelaten. De familie van Dylan vraagt de deelnemers om een rood kledingstuk te dragen. Aan de voertuigen zullen ook rode lintjes worden vastgemaakt.