Twintiger terecht voor lokken kinderen en exhibitionisme LSI

16 oktober 2019

16u43

Bron: LSI 0 Avelgem Een 27-jarige man uit Avelgem riskeert 18 maanden celstraf voor openbare zedenschennis in Harelbeke en aanranding van twee kinderen en een fietsster in Avelgem en Beernem. De openbare aanklager drong voor de correctionele rechtbank van Kortrijk aan op een residentiële behandeling van de man.

Op 21 oktober 2017 dook D.E. uit Avelgem voor het eerst op aan het speelplein aan de Chirolokalen van Harelbeke. Een 7-jarig kind zag hem er staan met blote penis en de broek tot op de enkels. Hij alarmeerde een begeleidster die het tafereel ook zag. Toen de politie ter plaatse kwam, was hij al verdwenen. De kans om te vluchten, kreeg D.E. op 17 november 2018 niet op een school in Avelgem. Daar lokte hij een kind naar de toiletten en gaf het een kus. Enkele gealarmeerde ouders grepen in en sloten de twintiger tot de komst van de politie op in de toiletten. D.E. laat zich ondertussen begeleiden, onder meer in het psychiatrisch centrum in Beernem. Maar daar greep hij tijdens een rookpauze naar de borst van een fietsende dame. “Ik heb er veel spijt van”, aldus D.E. Met een residentiële behandeling heeft hij geen probleem. Zijn advocaat vroeg zelf om er ook nog een alcoholverbod aan toe te voegen. Vonnis op 13 november.