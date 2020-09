Twaalf leerlingen Sint-Jan Berchmanscollege in quarantaine: “Erger vermeden dankzij meer maatregelen dan nodig” VHS

04 september 2020

18u42 0 Avelgem Omdat één tiener op vakantie in Noord-Frankrijk besmet raakte met het coronavirus, zitten nu twaalf leerlingen van het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem in quarantaine. Ten vroegste over anderhalve week kunnen ze opnieuw naar school. “Maar dankzij het feit dat we vooraf méér maatregelen namen dan verplicht, hebben we erger vermeden”, zegt directrice Mieke Bothuyne.

Donderdag in de vooravond belden de ouders van de besmette tiener naar de school. “Hij had zich laten testen omdat hij hoofdpijn had en één van reisgezellen intussen positief had getest”, weet directrice Mieke Bothuyne. “We zijn onmiddellijk in actie geschoten, samen met het CLB. Elf leerlingen die het dichtst met hem in contact kwamen, werden in quarantaine geplaatst en moesten zich laten testen. We hopen dat de resultaten van die tests negatief zijn. Als dat ook het geval blijkt na een tweede test, kunnen de leerlingen over zowat anderhalve week opnieuw naar school komen. Intussen zullen we ervoor zorgen dat ze via livestreaming thuis de lessen kunnen volgen.”

Maatregelen opgevolgd

Mieke Bothuyne is niet verrast over het nieuws van de besmetting. “Ook andere scholen kampen ermee”, zegt ze. “We wisten dat de kans bestond en daarom hebben we ons extra goed voorbereid. We namen zelfs meer maatregelen dan wettelijk voorzien is voor code geel. Zo hebben leerlingen een vaste plaats in de klas, op 1,2 meter afstand van elkaar. Elke klasgroep heeft ook een vast lokaal. Er wordt gegeten in klasbubbels, op verschillende tijdstippen in de eetzaal waar eenrichtingsverkeer geldt. Drie aparte speelplaatsen, gescheiden toiletten en aparte kastjesruimtes behoren ook tot de maatregelen. En mondkapjes, natuurlijk. Leerlingen dragen die consequent en moeten ook een reserve-exemplaar bij zich hebben. Daarnaast vragen we ook dat ze doekjes meebrengen om hun schoolbank te ontsmetten. En ik moet zeggen: de maatregelen worden rigoureus opgevolgd. Daar zijn we blij om. Alleen met de inspanningen van iedereen kunnen we het virus onder controle houden”, besluit Mieke Bothuyne.