Traiteur laat de moed niet zakken en organiseert muzikale tapasavond: “Muzikanten en horeca moeten elkaar steunen” Pieterjan Neirynck

13 augustus 2020

07u02 0 Avelgem Sinds maart zag traiteur en feestzaaluitbater Dave Lampole (45) de opdrachten en feesten in sneltempo verdampen, maar buigen voor de coronacrisis wil hij niet. Komend weekend organiseert hij een heus tapasweekend met drie optredens aan zijn feestzaal ‘t Hof van Commerce in Avelgem. “We kunnen niet bij de pakken blijven neerzitten”, vertelt hij.

Dat de coronacrisis stevig toesloeg bij Dave, is een understatement. “Sinds het begin van de lockdown zag ik 70 evenementen geschrapt worden. Communiefeesten, bedrijfsevenementen, recepties, alles verdween van de agenda”, vertelt de Avelgemnaar, die tijdens de lockdown zelfs even bijkluste in de bouw. “Na de versoepelingen in juni leek de situatie even te normaliseren, maar door de terugkeer van de kleinere bubbel viel alles weer stil. In september en oktober staan er nog eens dertig evenementen gepland, zoals uitgestelde communiefeesten en nog één trouwfeest. Al ben ik nuchter genoeg om te beseffen dat het niks wordt.”

Duidelijkheid

Dave heeft begrip voor de coronamaatregelen, maar niet voor het gebrek aan perspectief. “Ik vind dat de regering nu maar eens duidelijkheid moet scheppen. Telkens zeggen dat er de volgende twee weken of maand geen evenementen mogen plaatsvinden, dat zorgt voor ergernis. Beter gewoon zeggen waar het op staat. Een fuif op oudejaarsavond bijvoorbeeld? Ik zie het niet gebeuren dit jaar’, zegt de kok, die al een alternatief plan heeft klaarliggen. “Als evenementen de komende maanden niet meer aan de orde zijn, dan bouw ik mijn feestzaal tijdelijk om tot een restaurant en doe ik zo even verder.”

200 aanwezigen

Geduldig afwachten, dat is niet aan Dave besteed. Daarom organiseert hij komend weekend een tapasevenement aan zijn zaak in Outrijve. Op zondagavond kan je bij een hapje en een drankje zelfs genieten van livemuziek. Zo komen Sons of Summer, Bèta en dj De Man van Atlantis langs aan ‘t Hof van Commerce. “Met dank aan het gemeentebestuur zal de Sint-Pietersstraat verkeersvrij zijn, waardoor we 200 mensen coronaproof mogen ontvangen”, weet Dave. “Ik vind het heel belangrijk om dit te doen. Het is mogelijk om kleine evenementen te organiseren. De muzikanten stonden echt te springen om te mogen optreden én als getroffen sectoren moeten we er zijn voor elkaar.”

Intussen ontving Dave al 120 inschrijvingen voor zijn muzikale tapasavond. “Dat toont aan dat de drang ook bij muziekliefhebbers bestaat. Wel reken ik erop dat iedereen mooi op zijn plaats blijft zitten. Anders zullen we de ducttape moeten bovenhalen”, lacht Dave, die zondag een steward inhuurt om een oogje in het zeil te houden op de naleving van de veiligheidsmaatregelen. De enige mogelijke spelbreker is dan nog het weer, want er is zondagavond regen voorspeld. “Straks ga ik alle aanwezigen een bericht sturen dat ze een paraplu moeten meebrengen, want dit evenement gáát door”, klinkt het stellig.