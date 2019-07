Tot 3.000 euro aan materiaal gestolen uit bestelwagen Alexander Haezebrouck

04 juli 2019

11u35 0 Avelgem Dieven hebben vannacht ingebroken in een bestelwagen in de Sint-Pietersstraat in Outrijve. “Al het elektrisch materiaal is gestolen”, vertelt Bart Putman die voor het bedrijf Avantis uit Vichte werkt.

“Ik had de achterkant van de bestelwagen nochtans zo dicht mogelijk tegen de gevel geparkeerd”, vertelt Bart Putman. “Toen ik vanmorgen wou gaan werken, merkte ik dat de achterdeur toch open stond en geforceerd was.” Inbrekers gingen aan de haal met zo’n 3.000 euro aan materiaal. “Al het elektrisch materiaal is weg. Ze zijn erin geslaagd om het slot open te breken met een schroevendraaier. Het is al de tweede keer in zeven maanden tijd dat mijn werkgever Avantis het slachtoffer is van zo’n inbraak. De eerste keer was in Vichte, toen was voor zo’n 5.000 euro aan materiaal weg, nu toch ook een paar duizend euro. Het is een echte plaag aan het worden.” De politie onderzoekt de zaak maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.