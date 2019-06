Titanenwerk: stalen stuwsegmenten van 40 ton op Schelde geplaatst Alexander Haezebrouck

27 juni 2019

15u29 4 Avelgem Aan de werkzaamheden van de nieuwe stuw op de Schelde in Kerkhove werden vandaag de twee stuwsegmenten geplaatst. “Eén stuw weegt 40 ton en kan tot zeven olympische zwembaden aan water per minuut afvoeren”, zegt Hélène Vermeulen van de Vlaamse Waterweg.

De twee stuwsegmenten zullen het water in de Schelde kunnen regelen. “Als er veel regen valt en er wateroverlast is, dan zullen die stuwelementen er vliegensvlug voor zorgen dat het water afvloeit”, zegt Hélène Vermeulen van de Vlaamse Waterweg. “Als er droogte is en het water te laag staat, dan kunnen die stuwelementen net water aanvoeren. De stuw staat garant voor bedrijfszekerheid en zal ervoor zorgen dat schippers bij zeer droge of zeer natte periodes hun werk kunnen blijven doen. Anderzijds zorgt ze ook voor de waterveiligheid van de regio. De werkzaamheden voor de nieuwe stuw startten in 2015 en maken deel uit van het Europees Binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Dat project moet ervoor zorgen dat binnenschepen tot 4.500 ton binnen enkele jaren vlot kunnen varen tussen Vlaanderen en Parijs. “Zo’n schip haalt in één klap 220 vrachtwagens van de weg.” Eén nieuwe stuw kan 300 kubieke meter water per seconde afvoeren.

Vispassage voorzien naast de stuw

De Vlaamse Waterweg legt ook een vispassage aan naast de stuw. “Vissen die stroomopwaarts zwemmen, kunnen anders niet voorbij de stuw”, zegt Hélène Vermeulen. “Daarom leggen we naast de stuw ook een vispassage aan.” Na de plaatsing van de stuwsegmenten volgt de aansluiting en de afregeling van de elektromechanische onderdelen. Daarna volgt nog de afwerking van de stuw, de omgeving en de vispassage. De werken moeten helemaal afgerond zijn tegen begin 2020. Alles bij elkaar kost het project twaalf miljoen euro. “Deze stuw is de laatste stuw in een rij van drie”, zegt Hélène Vermeulen. “Eerder vernieuwden we de stuwen in Asper en Oudenaarde.” Op termijn zal ook de sluis in Kerkhove, die vlak naast de stuw ligt, vernieuwd worden. Maar voor die werken zijn nog geen concrete plannen en tijdstippen uitgewerkt.