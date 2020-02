Terecht voor drugshandel na drugsdood ‘beste vriend’ LSI

18 februari 2020

15u29

Bron: LSI 0 Avelgem Een 33-jarige man uit Avelgem riskeert een celstraf van één jaar en een boete van 12.000 euro voor het dealen van heroïne. Na de dood van zijn 34-jarige “beste vriend” door een overdosis cocaïne leverde een huiszoeking 56 gram heroïne en enkele flesjes methadon op.

Op 13 maart 2019 overleed Gilles (34) uit Avelgem, volgens Stijn C. “zijn beste vriend”. C. had Gilles daags voordien nog naar Moeskroen gevoerd om een voorraad cocaïne te halen. Hij wordt niet verantwoordelijk geacht voor de drugsdood van zijn vriend maar huiszoekingen en verder onderzoek van zijn gsm leerden wel dat ook Stijn C. zich bezondigde aan drugsverkoop. Zelf was hij ook verslaafd: hij had dagelijks 5 gram heroïne nodig. Van een grootschalige verkoop was volgens hem geen sprake, enkel aan kennissen gaf hij soms wat spul. “Door het overlijden van Gilles heb ik goed beseft hoe schadelijk druggebruik kan zijn”, vertelde Stijn C. aan de rechter. “Ik ben nu clean en wil er verder komaf mee maken.” In het kader van het onderzoek werd zijn Citroën waarmee hij naar Moeskroen reed in beslag genomen. De openbare aanklager vroeg de wagen van 13.000 euro verbeurd te verklaren. Stijn C. zat enkele weken in voorhechtenis. Hij vroeg enkel die periode als effectieve celstraf op te leggen en de rest voorwaardelijk te houden. Vonnis op 17 maart. Het onderzoek naar de dealers die de fatale drugs aan Gilles leverden, is nog bezig.