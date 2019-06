Te snelle automobilist vraagt vrijspraak na dodelijk ongeval langs gewestweg Lieven Samyn

11 juni 2019

14u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Avelgem Bijna drie jaar nadat een 31-jarige automobilist uit Zwevegem in Kerkhove (Avelgem) met zijn Audi RS4 betrokken was bij een ongeval die het leven kostte aan Luc Delobelle (60) uit Moen (Zwevegem) vroeg zijn advocaat dinsdag voor de politierechtbank de vrijspraak. Niettegenstaande hij zo’n 100 km/u reed in plaats van 70 kon hij de wagen van de zestiger die de weg opreed niet vermijden, zo vindt hij. “Wij denken toch dat hij een zekere verantwoordelijkheid draagt omdat hij veel te snel reed”, vinden weduwe Linda en dochter Petra.

Luc Delobelle verliet op 9 juli 2016 op zaterdagvoormiddag iets over half elf het akkerbouw- en melkveebedrijf Fermde de L’Escaut van zijn dochter Petra en haar echtgenoot Wouter De Clercq. Hij had er samen met zijn kleinzoon een handje toegestoken in de tuin. Om vanuit de woning langs Heye de Oudenaardsesteenweg op te rijden, is een onverhard privéweggetje de kortste weg. Maar door de vele dikke bomen langs de N453 tussen Kerkhove en Elsegem (Wortegem-Petegem) is daar uitrijden telkens een levensgevaarlijke onderneming.

Net toen Luc met zijn Ford C-Max het privéweggetje verliet, werd die vol in de flank gegrepen door de Audi van Guiseppe L. Luc werd uit zijn auto gekatapulteerd – zelfs zijn gordel werd doormidden gescheurd - en overleed ter plaatse. “Ik was meteen ter plaatse omdat ik een harde klap had gehoord”, blikt dochter Petra nog even terug. “Papa was niet meteen overleden, hij probeerde precies nog recht te krabbelen maar de MUG-arts stelde wel meteen vast dat hij een zwaar hersentrauma had opgelopen en bracht hem in slaap. Daarna ging zijn toestand vliegensvlug achteruit.” Uiteindelijk overleed Luc zelfs nog ter plaatse. Een traumatische ervaring was dat voor Petra. “Mijn mama was aan het werk. Ik wou niet dat ze het slechte nieuws van iemand anders hoorde, trommelde een huisarts op en ging samen met slachtofferhulp haar het vreselijke nieuws vertellen.”

Volgens de verkeersdeskundige die in opdracht van het parket de eerste vaststellingen deed reed Guiseppe L. langs de Oudenaardsesteenweg 110 km/u. Na twee andere expertiseverslagen hield iedereen het op ongeveer 100 km/u. Nog fiks meer dan de maximum toegelaten snelheid van 70. En precies daarom moest Guiseppe L. zich voor de politierechtbank verantwoorden. “Door zijn te hoge snelheid kon hij het ongeval niet meer vermijden, ook al had hij voorrang”, vond advocaat Chris Vandenbogaerde in naam van de nabestaanden. “Luc is bij het uitrijden verschalkt door een onvoorzien snel naderend voertuig.”

Advocaat Frederic Busschaert was als verdediger van Guiseppe L. een andere mening toegedaan. Hij vroeg de vrijspraak. “Hij had voorrang en er is geen enkel bewijs dat het aan een lagere snelheid wél vermeden had kunnen worden”, vond hij. “De hoge snelheid zal toch minstens een rol gespeeld hebben bij de impact”, vindt dochter Petra. “Mijn vader was een voorzichtige chauffeur terwijl de andere automobilist al verschillende snelheidsovertredingen en –veroordelingen kreeg. Dat maakt toch ook iets duidelijk.” L. ging de week na het ongeval al eens langs bij de familie van Luc om zijn medeleven te betuigen. De politierechter velt op 25 juni een uitspraak.