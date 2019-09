Stukje industrie in Scheldemeersen verdwijnt Peter Lanssens

26 september 2019

15u47 0 Avelgem De huidige industriële activiteit op de site Pattyne-Duprez in de Meersstraat in Avelgem wordt op termijn stopgezet. Een aanvraag tot bouwvergunning is na overleg met de gebroeders Pattyne-Duprez weer stopgezet. “Het stukje industrie ligt pal in het natuurgebied Scheldemeersen en hoort daar niet thuis”, vertelt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen).

“De intercommunale Leiedal zal het terrein kopen. Om er een groen project van te maken. We hopen op subsidies voor de ontharding. En plaatsen er eventueel een zonnepanelenpark. Maar dat is nog niet doorgesproken. Er wordt al jaren bekeken om de site daar groen in te kleuren. Het komt nu zeker tot stand”, aldus de burgemeester. Oppositiepartij CD&V vindt het reconversieproject eveneens goed nieuws. CD&V vraagt wel ook om er bovenlokaal de nodige middelen voor te zoeken. Zodat de Avelgemnaar niet te veel belast wordt, door het project.