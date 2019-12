Straat even afgesloten door schoorsteenbrand Alexander Haezebrouck

29 december 2019

De brandweer rukte zondagvoormiddag omstreeks 9.45 uur naar de Leynseelstraat in Avelgem voor een woningbrand. Eens ter plaatse bleek het om een brand in de schoorsteen te gaan. De bewoners hadden hun kachel aangelegd, kort daarna stond de woning plots vol met rook. De boosdoener bleken takken te zijn van een vogelnestje. De brandweer moest de takken verwijderen via een ladderwagen. Daardoor was de Leynseelstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.