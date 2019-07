Speelpleinwerkingen vieren dag van de animator: “Op gemiddelde vakantiedag tot 9,5 uur aan de slag” Peter Lanssens

25 juli 2019

14u03 5 Avelgem In Vlaanderen en Brussel verkiezen 39.000 jongeren om in hun vrije tijd animator te zijn op een speelplein- of vakantiewerking. Zeventig procent doet dat vrijwillig of enkel tegen een kleine vergoeding. Omdat ze het belangrijk vinden. Achttien landelijke jeugdwerkorganisaties en ruim tweehonderd lokale werkingen vieren op donderdag 25 juli dan ook de dag van de animator. We namen een kijkje in Avelgem. Waar er veel respect is voor de 75 actieve animatoren.

De animatoren in Avelgem zitten verdeeld over de speelpleinwerkingen in Kerkhove en Outrijve en de vakantiewerking ‘Mix & Match’. Zonder de animatoren is er geen werking. Om (groot)ouders daar even stil bij te laten staan, zijn er op de dag van de animator speciale activiteiten. Zo draaien de kinderen voor één keer de rollen om door zelf spelletjes te spelen met de animatoren. Ze brengen ook tekeningen mee en maken lange slingers. Een animator is op een gemiddelde vakantiedag tot 9,5 uur op een speelplein aan de slag. Want naast spelen staan ze ook in voor het verzorgen en troosten van kinderen en het regelen van de administratie.

Engagement

Nadat de kinderen weg zijn, ruimen ze op en poetsen ze. Ze oefenen toneeltjes in. En zetten het materiaal voor de volgende dag klaar. De jongeren tonen niet enkel tijdens de vakanties engagement. Ze zijn vaak ook in werkgroepen actief om tijdens de rest van het jaar voorbereidingen te treffen en na te denken over hoe het nog plezanter kan voor elk kind. Dankzij de animatoren beleven de kinderen écht vakantie. De dag van de animator geeft die boodschap meer bekendheid, samen met radiozender MNM en de Odisee Hogeschool.