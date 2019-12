Snelheidsovertreding brengt nog flink wat andere inbreuken aan het licht VHS

16 december 2019

17u31 2 Avelgem Tom D. liep op 29 oktober in Bossuit tegen de lamp omdat hij veel te snel reed in de bebouwde kom. De man bleek ook onder invloed. En dat was nog niet alles.

De politie haalde Tom D. vorig jaar op 29 oktober uit het verkeer omdat hij 82 kilometer per uur reed in zone 50 langs de Doorniksesteenweg in Bossuit. Toen de man gestopt werd, droeg hij geen veiligheidsgordel. Zijn voertuig bleek ook niet gekeurd. Op de koop toe, liet D. 1,67 promille alcohol in het bloed optekenen. “Mijn cliënt is zelfstandige en durft bij een klant al eens een pintje te drinken”, pleitte zijn advocaat. “Dat zal dan wel meer dan één pintje geweest zijn”, reageerde de politierechter. “Bovendien werd uw cliënt al eerder veroordeeld voor intoxicatie.” D. kreeg een rijverbod van één maand aan de broek en een boete van in totaal 1.960 euro.