Snelheidsovertreder noemt politierechter ‘arrogante mevrouw’ en krijgt minimumboete Frank Eeckhout

17 januari 2020

Een 34-jarige man uit Avelgem, die vrijdagvoormiddag voor de politierechtbank verscheen in Kortrijk, noemde politierechter Nuyens een arrogante mevrouw omdat ze geen geloof hechtte aan zijn verdediging.

De dertiger werd op de Oudenaardsesteenweg in Avelgem geflitst aan een snelheid van 67 per uur. Hij kreeg hiervoor een minnelijke schikking toegestuurd maar die bleef onbetaald. Ook op twee aanmaningen kwam geen reactie waardoor de man het vrijdag mocht gaan uitleggen op de politierechtbank in Kortrijk. Hij deed dat zonder advocaat en beweerde dat hij nooit een boete of aanmaning gekregen had. “Ik heb er geen probleem mee dat ik gestraft word voor een snelheidsovertreding maar ik moet er dan wel weet van hebben. Jullie kunnen ook niet bewijzen dat de boete ooit bij mij thuis in de brievenbus beland is", argumenteerde de man.

Politierechter Nuyens snoerde al snel de man en bedacht hem met de minimumboete vermeerderd met de gerechtskosten. Daarop noemde de dertiger de politierechter een arrogante mevrouw die ervan overtuigd is dat overheidsdiensten onfeilbaar zijn en dus nooit een fout maken. “Maak de boetes 7 euro duurder en verstuur die in het vervolg aangetekend”, reikte hij de politierechter een oplossing aan.