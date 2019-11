Sloophamer wenkt voor Sint-Amanduskerk in Kerkhove: “Amper nog diensten en vieringen” Redactie

12 november 2019

10u33 0 Avelgem De gemeente Avelgem koopt de Sint-Amanduskerk in Kerkhove. De procedure voor de sloop start in 2020. De kerk ruimt plaats voor een nieuw OC. “Er zijn in de kerk nagenoeg geen diensten en vieringen meer”, zeggen burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) en schepen van Patrimonium Tom Beunens (Tandem).

De skyline van Kerkhove verandert de komende jaren ingrijpend. Parochianen kregen zaterdag uitleg. De kerk herbestemmen kan niet. “Dat zou 2,4 miljoen euro kosten, de hoge onderhouds- en energiekosten niet inbegrepen”, zeggen Deseyn en Beunens. Slopen dan maar, om er een nieuw klimaatneutraal OC te bouwen. Want het huidige ontmoetingscentrum in Kerkhove is verouderd. Het huidige OC in de Oudenaardsesteenweg opknappen zou ook te veel geld kosten.

Tuin blijft speelplein

Het nieuwe OC in de plaats van de kerk zal niet enkel nuttig zijn voor verenigingen, maar bijvoorbeeld ook voor de naastliggende school. Er zal wellicht een ontwerpwedstrijd uitgeschreven worden voor het nieuwe OC. En de bewoners van Kerkhove krijgen inspraak. Pas als het nieuwe OC open is, zal de gemeente het oude met inbegrip van de grond verkopen. Het oude OC blijft dus open tijdens de werken, wat goed nieuws is voor de diverse verenigingen en de speelpleinwerking daar. De tuin blijft er trouwens sowieso behouden als speelplein voor de buurt. En er komt een blijvende herinnering aan de kerk. De Sint-Amanduskerk is een neogotische kerk, die in 1872 werd geopend.

Gemeenteraad

De principiële beslissing om de Sint-Amanduskerk aan te kopen, de eerste stap in de hele procedure, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 25 november.