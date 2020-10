Site textielbedrijf Pattyne-Duprez gaat terug naar de natuur: “We trekken een historische fout recht” Pieterjan Neirynck

08 oktober 2020

17u49 2 Avelgem In de Meersstraat in Avelgem krijgt de site van textielbedrijf Pattyne-Duprez een nieuwe toekomst. Niet als bedrijvenpark, zoals de eigenaars initieel gehoopt hadden, maar wel als uitbreiding van het nabijgelegen natuurgebied de Scheldemeersen. “We trekken zo een historische fout in de ruimtelijke ordening recht”, stelt bevoegd schepen Tom Beunens (Tandem).

Afgelopen zomer kochten Avelgem en Leiedal het terrein van 1,3 hectare, in het landelijk gebied bij de oude Scheldearm. Op zich niet bijzonder, tenzij je de voorgeschiedenis kent. De eigenaars, de gebroeders Pattyne, hadden plannen om hun terreinen om tot een kmo-zone. Alleen zag het gemeentebestuur dat niet zitten. “Die plannen stonden haaks op ons doel om te ontharden en industrie te weren uit de Scheldemeersen”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Beunens (Tandem) uit. “De ligging midden in natuurgebied was een cruciale factor in onze beslissing om de activiteiten hier te laten uitdoven”, vult burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) aan.

Niet dat de natuur de bedrijfssite onmiddellijk terugkrijgt. De gemeente en het textielbedrijf kwamen tot een oplossing waarbij de activiteiten in fasen stopgezet worden. De weverij in de nieuwste gebouwen blijft nog een dikke tien jaar, tot 2032, actief. De oudste gebouwen komen volgend jaar al vrij. Waarheen de gebroeders trekken met hun bedrijf, weten ze nog niet. “Onze beslissing heeft in ieder geval geen enkele impact op de tewerkstelling of de samenwerking met onze leveranciers”, zegt zaakvoerder Kurt Pattyne.

Uniek project

Om te bepalen hoe de fabriek precies een nieuwe en ‘groene’ bestemming krijgt, nam Avelgem dus intercommunale Leiedal onder de arm. “Voor ons is het de allereerste keer dat we een oud bedrijventerrein aankopen om het integraal om te zetten in groene ruimte”, stelt Leiedal-voorzitter en Kortrijks schepen Wout Maddens. Beide partijen gaan nu samen op zoek naar manieren om de aankoop van de gronden terug te verdienen. “We hopen op subsidies van een hogere overheid, maar het is ook een optie om een duurzaam energiepark met zonnepanelen aan te leggen”, klinkt het.