Sandy (40) overleeft buiteling door aquaplaning niet: “Je was zo’n goede vader voor je kinderen” Lieven Samyn

27 december 2019

16u12 10 Avelgem De automobilist die donderdagavond langs de E403 in Ardooie samen met zijn tienerzoon en vriendin van de weg afging en enkele meters lager naar beneden donderde, is uiteindelijk in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Sandy Spiessens (40) uit Avelgem was op weg om zijn zoon Yoran (11) naar zijn ex in Zwevezele (Wingene) te brengen.

Iets over half acht was Sandy samen met zijn vriendin Angeliki Bazia en tienerzoon Yoran vanuit zijn woonplaats Avelgem op weg om zijn zoon naar zijn ex in Wingene te brengen. Hij reed richting Brugge toen iets voorbij de oprit in Ardooie een Mercedes op het natte wegdek aan het slippen ging en zijn voertuig aantikte. Daardoor ging ook Sandy aan het slippen, raakte van de weg af en tuimelde enkele meters naar beneden. De 11-jarige zoon raakte zelf uit het verhakkelde voertuig en ook de vriendin bleef gespaard van zware verwondingen en mag vrijdag wellicht het ziekenhuis al verlaten.

Verlies verwerken

Voor Sandy Spiessens had de klap zwaardere gevolgen. De toegesnelde brandweer kon hem snel bevrijden. Voor hij naar het ziekenhuis gebracht kon worden, moest hij gereanimeerd worden. In het ziekenhuis overleed hij uiteindelijk toch aan zijn verwondingen. “Een enorme klap voor ons bedrijf”, aldus zijn werkgever Mario Vandewalle van sanitair bedrijf Vandewalle uit Kortrijk. “Sandy was een toffe gast en een superwerknemer. We zijn slechts met 3 en vormden dus een hecht team. Het wordt niet gemakkelijk om zijn verlies te verwerken.”

“Prachtig gezinnetje”

Frank Spiessens uit Vichte (Anzegem), vader van het slachtoffer, was nog te zwaar aangedaan om uitgebreid te reageren. “We zijn allemaal in shock”, zegt hij. “Een stom ongeval heeft zware gevolgen. Met mijn kleinzoon gaat alles goed, ook de vriendin zal snel het ziekenhuis mogen verlaten.” Sinds enkele jaren had Sandy bij Angeliki nieuw geluk gevonden. “Je maakte haar zo gelukkig en was zo’n goede vader voor je kinderen. Samen vormden jullie een prachtig gezinnetje”, aldus een vriendin. Sandy was ook een fervent voetballiefhebber. Hij laat naast zoon Yoran (11) ook zijn andere zoon Jorben (16) achter.

Aquaplaning

Het ongeval op die plek langs de E403 in Ardooie is niet het eerste waarbij aquaplaning de oorzaak is. “Er staat bijna geen enkele boom langs de kant meer recht door auto’s die op het natte wegdek van de baan zijn afgegaan”, klonk het eerder al bij een buurtbewoonster die in de buurt van de snelweg woont. Het wegdek kreeg al enkele insneden om het water beter te doen wegvloeien, tevergeefs. Op 18 februari 2010 kwamen op dezelfde plaats Willem Lagae (20) en Lukas Mostaert (19), twee vrienden uit Lendelede, om het leven. Ze kregen autopech en werden gegrepen door een wagen die door aquaplaning aan het slippen ging en de twee jongeren langs de kant van de snelweg wegmaaide.