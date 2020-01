Raymond en Mariette zijn 70 jaar gehuwd Peter Lanssens

29 januari 2020

Raymond Vroye (93) en Mariette Tack (94) zijn 70 jaar gehuwd. Ze huwden op 28 januari 1950 in Otegem, maar trokken al snel naar Bossuit. Raymond werkte bij staaldraadfabrikant Bekaert in Zwevegem. Mariette was in een bedrijf in Dottenijs aan de slag. Ze hebben geen kinderen. Maar mede dankzij de goeie zorgen van hun nichtje Lisette en haar echtgenoot kunnen ze nog steeds zelfstandig in hun huis blijven wonen. De jubilarissen kregen recent het bezoek van schepenen Caroline Valck en Jules Lampole van Gemeentebelangen en van schepen Tom Beunens van Tandem om hen te feliciteren met hun huwelijksjubileum en in de bloemetjes te zetten.