Politie controleert in schoolomgevingen, waar zone 30 werd ingevoerd VHS

10 september 2020

Eerder deze week heeft de politie van de zone Mira snelheidscontroles uitgevoerd in de Leopoldstraat in Avelgem. Net voor het begin van de schooldag werden 339 voertuigen gecontroleerd. 70 bestuurders hielden zich niet aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur die daar geldt. Eén automobilist reed zelfs bijna dubbel zo snel. In de Kerkhofstraat in Avelgem werden 48 voertuigen gecontroleerd. Bijna een derde van de automobilisten reed ook daar sneller dan 30 kilometer per uur. De overtreders krijgen binnenkort de rekening gepresenteerd. In de komende weken staan nog meer snelheidscontroles op de planning.