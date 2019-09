Pastorie naast kunstkerk krijgt mogelijk B&B of horecazaak Peter Lanssens

26 september 2019

15u31 0 Avelgem De pastorie in Bossuit wordt onder voorwaarden verkocht. Er is al interesse. “We hopen om een investeerder te vinden, die het wil uitbaten als horecazaak of als B&B”, vertelt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen).

“Kortom: iets levendig dat ook perspectieven biedt voor de kunstkerk. De gemeente kan niets steeds zelf voor beleving instaan. Maar kan wel faciliteren. We passen dezelfde visie op het Pompgebouw toe. Dat zit heden in een concessie bij brouwerij De Brabandere. De hopen er een levendige site te kunnen realiseren. Onder de vorm van een erfpacht of een eventuele verkoop onder voorwaarden. Want het gebouw heeft zeker potentieel.”