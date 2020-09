Oververhitte olie zet productiehal IVC onder de rook Alexander Haezebrouck

22 september 2020

16u13 14 Avelgem De brandweer moest andermaal uitrukken naar vinylfabrikant IVC in Avelgem. Oververhitte olie zette er de productiehal onder de rook. De brandweer ventileerde het bedrijf, maar vlammen waren er niet bij kijken.

Het is lang niet de eerste keer dat de brandweer moet uitrukken naar IVC in de Nijvherheidslaan in Outrijve. Meestal is olie die tijdens het productieproces overververhit raakt, de boosdoener. Deze keer zette de hete olie de productiehal onder de rook. Enkele maanden geleden, begin juni was dat ook al eens het geval. Toen lekte er olie en brak er een kleine brand uit. Alerte werknemers konden toen erger voorkomen. In de loop der jaren moest de brandweer al tientallen keer tussenkomen bij IVC.