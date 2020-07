Oude pastorie in Bossuit staat te koop: “Ideaal voor een horecazaak of bed and breakfast” Pieterjan Neirynck

11 juli 2020

14u58 3 Avelgem Avelgem gaat op zoek naar een koper voor de oude pastorie van Bossuit. Sinds 2008 staat het gebouw - met tussenpozen - leeg en nu wil het gemeentebestuur het erfgoedpand nieuw leven inblazen. “De woning met een schitterende tuin biedt heel wat mogelijkheden”, vertelt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen). “Een horecazaak of B&B bijvoorbeeld.”

De oude pastorie in deelgemeente Bossuit, langs de verbindingsweg tussen Doornik en Avelgem, is er eentje met een lange geschiedenis. Het historische gebouw is opgetrokken in neogotische stijl en dateert vermoedelijk uit 1896. Pal naast de pastorie ligt de Sint-Amelbergakerk, die in 2008 ontwijd werd en verder door het leven ging als een kunstruïne. Sindsdien staat de pastorie leeg, een tijdelijke invulling als school niet te nagesproken. Tussen 2015 en 2018 huisde kleuterschool De Buitenkans tijdelijk in de oude pastorie, toen er in de eigen gebouwen renovatiewerken aan de gang waren.

“Omdat we geloven in de architecturale erfgoedwaarde, gaan we heel gericht op zoek naar een functionele invulling van dit prachtige pand. Niet slopen, maar aanpassen aan nieuwe noden”, legt schepen van Patrimonium Tom Beunens (Tandem) uit. “Bij deze verkoop is niet enkel de prijs van belang, maar vooral de toekomstige functie”, vult burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) aan. “Denk aan een horecazaak, een bed and breakfast of een private woonst met een andere nevenfunctie die een meerwaarde kan betekenen voor de dorpsomgeving.”

De instelprijs voor de volledig onderkelderde pastorie, die sinds 2009 beschermd is als bouwkundig erfgoed, bedraagt 220.000 euro. Het pand heeft een totale bebouwde oppervlakte van 218 vierkante meter, het volledige terrein meet meer dan 1.500 vierkante meter.

Bezoekdag

Geïnteresseerden kunnen het pand op zaterdag 22 augustus tussen 14 en 17 uur bezoeken. “Om alles op een veilige manier te laten verlopen, is vooraf aanmelden via het inschrijvingsformulier op de website noodzakelijk. Wie er die dag niet bij kan zijn en toch dromen koestert, kan nu al contact opnemen voor een bezoek op maat”, aldus de burgemeester.