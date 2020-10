Oud-burgemeester Roger Tack (98) overleden Pieterjan Neirynck

06 oktober 2020

15u37 2 Avelgem Afgelopen zaterdag is Roger Tack overleden op 98-jarige leeftijd. De oud-burgemeester van Avelgem was 40 jaar actief in de gemeentepolitiek, tot net na zijn 89ste verjaardag.

De Avelgemnaar belandde in de politiek, na een carrière als ambtenaar en kabinetsmedewerker. Hij was werkzaam op verschillende liberale kabinetten, zoals dat van de gewezen minister André Kempinaire en staatssecretaris Jos Daems - de vader van huidig Open Vld-senator Rik Daems. In 1959 maakte hij zijn intrede in de Avelgemse gemeenteraad, waarna hij in 1971 eerste schepen werd. Van 1977 tot 1979 mocht hij de burgemeesterssjerp omgorden, na de fusie met de huidige deelgemeenten Kerkhove, Outrijve, Bossuit en Waarmaarde.

Ook na zijn burgemeesterschap bleef Tack actief in de lokale politiek. Hij verliet de gemeenteraad in 2000, maar werd door de lokale Open Vld-afdeling teruggehaald bij de verkiezingen van 2006. Opnieuw werd hij vanaf de laatste plek verkozen. Uiteindelijk nam hij in mei 2011, net na zijn 89ste verjaardag, definitief afscheid van de gemeenteraad door gezondheidsredenen.