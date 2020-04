Ook goed nieuws na vervuiling: honderd jaar geleden uitgestorven vis opnieuw aangetroffen in de Schelde Hans Verbeke Lieke D'Hondt

29 april 2020

16u02 1 Avelgem De vervuiling met bietenpulp op de Schelde is ook een vis fataal geworden die 200 kilometer had gezwommen en liefst vier stuwen overwon. Nog opmerkelijker is dat het gaat om een soort die al honderd jaar niet meer was gezien in de Schelde. “Triest, al geeft dit ons ook hoop, want de vis komt alleen maar voor in water met een hoog zuurstofgehalte”, zegt David Buysse van INBO.

Nico De Maerteleire en Sebastien Pieters, medewerkers van INBO, schepten zondag in Kerkhove dode vissen uit de Schelde. Eén exemplaar trok hun aandacht. “We dachten beiden aan een elft, een haringachtige vis, maar waren niet zeker omdat het al honderd jaar geleden is dat die soort nog werd gezien in de Schelde”, zegt Nico. “Het kon ook een fint zijn. Die gelijkt er erg goed op, maar een fint wordt maximaal 50 centimeter lang. Die van ons mat 57 centimeter.” Pas toen de kieuwboog van de vis werd blootgelegd, bleek dat het wel degelijk om een elft ging. De vondst wekt verbazing.

Buik vol met eitjes

De elft, vroeger ook wel ‘de zalm van de armen’ genoemd, is een vis die zich alleen waagt in water met een aanzienlijke hoeveelheid opgeloste zuurstof. “Het bewijst dat de jarenlange inspanningen voor waterzuivering hun vruchten beginnen af te werpen”, zegt David Buysse van INBO. “De elft is een trekvis die vanuit de Noordzee stroomopwaarts zwemt om te paaien (te paren, red.). De vis die werd aangetroffen, had vanuit Vlissingen 200 kilometer stroomopwaarts gezwommen en raakte voorbij de stuwen van Merelbeke, Asper, Oudenaarde en Kerkhove. Het gaat om een exemplaar van minstens zeven jaar oud, dat leiden we af aan de lengte. Het was een vrouwtje dat klaar was om zich voort te planten. Haar buik zat vol met eitjes. Dat maakt haar dood dubbel jammer.”

Beperkt aantal dode vissen

Toch is de unieke vondst ook een reden om hoopvol te zijn. “Dat de eerste elft die in honderd jaar wordt gevonden in de Schelde om het leven kwam door vervuiling, is natuurlijk dramatisch”, zegt David Buysse. “Maar het bewijst dat de kwaliteit van het Scheldewater vandaag weer van goede kwaliteit is. Gelukkig zijn we er dankzij grote inspanningen op Vlaams grondgebied in geslaagd om de gevolgen van de vervuiling met bietenpulp zo minimaal mogelijk te houden. Er is wel vis gestorven bij ons, maar slechts een fractie van het aantal dat stikte door gebrek aan zuurstof in Wallonië en Frankrijk.”