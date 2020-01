Nieuwjaarsreceptie in nieuw jasje: “Avelgem klinkt” Peter Lanssens

07 januari 2020

De nieuwjaarsreceptie voor de bevolking wordt onder de noemer ‘Avelgem klinkt’ anders aangepakt, op zaterdag 11 januari. Inwoners zijn vanaf 19.30 uur welkom in een sfeervol ingericht gemeenschapscentrum Spikkerelle. Iedereen krijgt bij het binnenkomen enkele drankbonnetjes. Wie wil dansen op toegankelijke muziek van lokale dj’s, kan dat in de polyvalente zaal. Wie rustig wil zitten en genieten van wat achtergrondmuziek, kan dat in de foyer. Buiten kan je een frietje, hamburger of andere snack kopen in enkele foodtrucks. Om alles veilig te laten verlopen, rijden er tussen 19.30 en 2 uur twee gratis pendelbussen van Bossuit en Kerkhove naar Avelgem en terug. Een bus nemen kan elk kwartier, aan het bord van de haltes van ‘Avelgem klinkt’. Veel plezier!