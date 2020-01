Nieuwjaarsreceptie in ‘danstempel’ Spikkerelle is succes Peter Lanssens

De nieuwjaarsreceptie voor de bevolking werd vernieuwend aangepakt in Avelgem. De gebruikelijke zondagsreceptie in GC Spikkerelle werd ingeruild voor een ‘danstempel’ op zaterdagavond. Spikkerelle was in een gezellige winterse sfeer ingekleed, met zitgelegenheid in de foyer en een dansvloer in de polyvalente zaal. Veel aanwezigen schudden er de beentjes los, op de beats van lokale dj’s Sibren Devos en Piet Rommens. Iedere aanwezige werd door de gemeente op enkele drankbonnetjes getrakteerd. De honger stillen kon buiten, aan de foodtrucks van Dave Lampole en Philicious. De nieuwjaarsreceptie draaide op een succes uit, met een opkomst van een kleine duizend inwoners.