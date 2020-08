Nieuwe zitbanken en kindvriendelijke vuilnisbak sieren omgeving OC Outrijve Pieterjan Neirynck

11 augustus 2020

06u03 0 Avelgem Het stadsbestuur van Avelgem plaatste onlangs nieuwe zitbanken en een kindvriendelijke vuilnisbak aan het Outrijveplein. Ook op andere plaatsen is dat het geval.

In de omgeving van ontmoetingscentrum Outrijve prijkt sinds kort een vuilnisbak in de vorm van een pinguïn. Ook heeft het stadsbestuur van Avelgem vier nieuwe zitbanken op de site geplaatst. Dat gebeurt niet enkel in de deelgemeente, want een pleintje aan Assegem kreeg onlangs bijkomende zitbanken. “Met kleine ingrepen de ‘pretfactor’ in Avelgem verhogen, is een doelstelling in het meerjarenplan. Eén van de vele zaken die daartoe bijdragen, is extra zitbanken plaatsen op het openbaar domein’, legt schepen van Openbare Werken en Patrimonium Tom Beunens (Tandem) uit.