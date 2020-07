Nieuw speelterrein aan ontmoetingscentrum Outrijve geopend Pieterjan Neirynck

03 juli 2020

06u03 0 Avelgem Aan het ontmoetingscentrum in Outrijve kunnen kinderen hun hart voortaan ophalen op een gloednieuw speeltuintje. Het gaat om het eerste speelproject voor kinderen uit het nieuwe meerjarenplan 2020-2025, goed voor een kostenplaatje van 40.000 euro.

Omdat het bestaande speelplein versleten was, kreeg het ontmoetingscentrum volledig nieuwe speelinfrastructuur. “We hadden daarbij oog voor de drie doelgroepen van kinderen die hier komen spelen”, vertelt schepen van Jeugd Tom Beunens (Tandem). “Dat zijn de kinderen uit de buurt, de kinderen van de speelpleinwerking en kinderen die hier spelen als er activiteiten doorgaan in het ontmoetingscentrum.” Tijdens een participatietraject mochten de animatoren van de speelpleinwerking, de jeugdraad en de buurt het definitieve ontwerp uitkiezen. “Het werd een avontuurlijk speelplein met natuurlijke elementen. In het najaar voorzien we hier trouwens nog bijkomende bomen en struiken”, besluit Beunens.