Na onenigheid twee verkeersdeskundigen: derde deskundige moet dodelijk ongeval bromfietser Dylan (17) onderzoeken LSI

09 juli 2020

11u43

Bron: LSI 8 Avelgem Nadat twee verkeersdeskundigen elkaar tegenspraken over de precieze omstandigheden van het ongeval waarbij op 5 juli 2019 bromfietser Dylan Lommens (17) uit Waarmaarde (Avelgem) om het leven kwam, heeft de Kortrijkse politierechter donderdag een derde verkeersdeskundige aangesteld. Die moet alles opnieuw onderzoeken en tegen 12 januari 2021 zijn conclusies aan de politierechter meedelen.

Dylan Lommens uit Waarmaarde stierf op 5 juli 2019 bij een frontale, nachtelijke botsing langs de Vierkeerstraat in Heestert. Dat gebeurde toen hij, na zijn eerste dag vakantiejob bij het logistiek bedrijf Schenker in Zwevegem, naar het huis van zijn vader reed, om er te gaan overnachten.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren. Het lijvig rapport dat hij afleverde, wordt echter maar matig geapprecieerd door de familie van het slachtoffer. Onder meer het element dat Dylan Lommens aan de verkeerde kant van de weg reed, schoot bij hen in het verkeerde keelgat. De familie stelde op eigen initiatief een tweede verkeersdeskundige aan. Die baseerde zich noodgedwongen op het rapport van zijn collega die vlak na het ongeval ’s nachts het onderzoek ter plaatse voerde. Opvallend: op basis van dat rapport kwam de tweede deskundige tot compleet andere bevindingen, waardoor beide verslagen tegenstrijdige elementen bevatten. Zo beweert de laatst aangestelde deskundige dat zijn voorganger zich op de plaats van het ongeval baseerde op sporen op de weg die veroorzaakt werden bij een vroeger incident op diezelfde plek. Ook zegt de tweede deskundige dat de automobilist minstens 86 kilometer per uur moet gereden hebben. Dat is beduidend sneller dan wat de eerste deskundige had genoteerd in zijn verslag.

Door die tegenstrijdige elementen wou de familie van Dylan Lommens dat er een derde verkeersdeskundige zou aangesteld worden. Daar gaat de politierechter nu op in. Het is nu aan verkeersdeskundige Thierry Wittesaele uit Drongen (Gent) om zijn licht over het ongeval te laten schijnen. Op basis van zijn rapport zal op 12 januari 2021 verder gedebatteerd worden over de aansprakelijkheid voor het ongeval. Op zondag 5 juli 2020, precies één jaar na het ongeval, werd nog een herdenkingsrit voor de jongeman uit Waarmaarde georganiseerd.