Na knieblessure waagt Michèle (19) nieuwe kans om Miss België te worden Pieterjan Neirynck

24 juli 2020

17u48 0 Avelgem Michèle Debouverie (19) uit Avelgem heeft een plan. Nadat ze vorig jaar noodgedwongen moest opgeven tijdens de selecties van Miss België, waagt ze nu een nieuwe poging. “Ik ben blij met deze nieuwe kans en misschien is het zelfs een voordeel dat de organisatie mij al kent”, vertelt ze.

Dit jaar studeerde Michèle Debouverie via de examencommissie af aan de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart en volgend jaar wil de Avelgemse maatschappelijk werk studeren aan de hogeschool Vives in Kortrijk. “Ik koos de richting uit omdat je er verschillende kanten mee uit kan. Intussen zou ik graag timmeren aan een carrière als model, vandaar mijn deelname aan Miss België”, vertelt Michèle, die vorig jaar al eens haar kans waagde. “Door een knieblessure ben ik toen niet ver geraakt. Na de operatie mocht ik bijvoorbeeld niet op hoge hakken lopen, maar ik deed het toch. Op de tanden bijten tot het niet meer kon. Dit jaar herkende de organisatie me, wat toch positief is. Ze weten nu al dat ik over heel wat doorzettingsvermogen beschik.”

Miss West-Vlaanderen

Om het kroontje te bemachtigen, heeft Michèle nog een hele weg te gaan. Nu dingt ze mee naar de titel van Miss West-Vlaanderen, die op 4 oktober uitgereikt wordt. “De Miss en twee eredames gaan alvast zeker door naar de selecties voor Miss België. In totaal zullen er 60 dames deelnemen, waarvan er dertig doorstoten naar de eindronde. In januari volgt dan de eigenlijke verkiezing van één van die dertig meisjes. Hopelijk haal ik het tot dan”, blikt Michèle hoopvol vooruit. Wie haar een handje wil helpen, kan altijd een sms-bericht met daarin ‘MWV 17' naar 6665 sturen.