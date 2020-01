Mohamed (7) in halve finale Top Model Belgium Kids Peter Lanssens

10u14 0 Avelgem Mohamed Sahli (7) uit Avelgem zit in de halve finale van Top Model Belgium Kids. Mama Saida (29) pikte de wedstrijd op Facebook op en schreef haar zoon in. Mohamed is één van de 500 halve finalisten. Er waren ruim 5.000 kandidaturen. “Hij is snel geliefd bij iedereen”, zegt papa Ramzi.

Mohamed leerde ondertussen al op een catwalk lopen, als voorbereiding voor de halve finale op zondag 23 februari in Espace Magnum in Colfontaine in Henegouwen. De jongen zal in de halve finale na een professionele fotoshoot ook een portfolio voorleggen aan de jury. Er doen kinderen mee uit België, Frankrijk en Luxemburg.

Zijn familie hoopt dat Mohamed als één van de 250 finalisten gekozen zal worden. De finale is op 10 mei in Antwerpen. “Elk kind kan winnen en elk kind heeft zijn eigen talenten. Onze jongen is snel geliefd bij iedereen”, vertelt papa Ramzi (40). “Al heeft hij ook mindere kantjes hoor. Hij heeft het moeilijk met luisteren en doet graag zijn eigen zin”, glimlacht Ramzi. “Het is zijn eerste show en wie weet ook zijn eerste titel. Stemmen op Mohamed kan tot zaterdag 22 februari door TMBKIDS510 te sms’en naar 6659.”