Michèle (19) stoot als eerste eredame door naar nationale preselectie Miss België Pieterjan Neirynck

12 oktober 2020

09u15 0 Avelgem Met de titel van ‘eerste eredame’ in West-Vlaanderen mag Michèle Debouverie (19) straks naar de nationale preselecties van Miss België. Vorig jaar waagde de Avelgemse al eens een poging om het kroontje in de wacht te slepen, maar een knieblessure zette daar een streep door.

Michèle haalde het op één na hoogste aantal punten, net na Louise-Marie Losfeld, die zichzelf Miss West-Vlaanderen mag noemen. Wel slaagde de Avelgemse erin om het hoogste bedrag voor het goede doel op te halen. “Ik verkocht steunkaarten waarvan de opbrengst rechtstreeks naar projecten voor kinderen in Cambodja vloeide. Samengeteld heeft dat 2.100 euro opgeleverde”, vertelt Michèle, die haar tweede kans met beide handen grijpt. Vorig jaar kon ze haar deelname niet afwerken, omdat een knieblessure te veel parten speelde.

Fotoshoot

Alles samen zijn er nu nog zestig meisjes in de running. Bij de nationale preselectie, waarvan de datum nog niet vastligt, worden er dan dertig meisjes gekozen die naar de grote finale mogen. Die zal wellicht in maart of april 2021 plaatsvinden en dan weten we wie huidig Miss België Celine Van Ouytsel opvolgt. “In de tussentijd moeten we al een aantal opdrachten afwerken, zoals meewerken aan een fotoshoot of zelf een filmpje maken. Daarbij probeer ik me helemaal te smijten. Deze keer wil ik me volledig bewijzen”, besluit Michèle.