Met 2 promille en zonder geldig rijbewijs op baan om probleempje op te lossen op Feesteworp Avelgem: 9 maanden extra rijverbod en alcoholslot LSI

22 september 2020

14u20

Bron: LSI 0 Avelgem Een lid van het organisatiecomité van de tweejaarlijkse Feesteworp en gelijknamige stoet in Avelgem is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een extra rijverbod van 9 maanden en een boete van 3.200 euro. Een jaar lang mag de 54-jarige man niet met de auto rijden zonder alcoholslot.

Door vorige veroordelingen mocht F.D. op 3 november 2019, de dag van de Feesteworp 2019, niet met een auto rijden. “Ik was me daar bewust van en was het ook niet van plan”, klonk het op de politierechtbank. “’s Middags gingen we met de organisatie iets eten. Ik dronk alcohol, want ik moest toch niet rijden. Maar bij de opstelling van de stoet bleek er een probleem. Ik was verantwoordelijk voor de parcoursbeveiliging. Het zou te lang duren vooraleer ik er te voet was en nam dan maar de auto. Ik moest toch mijn verantwoordelijkheid opnemen.” F.D. bleek bij een controle van de politie echter maar liefst 2,07 promille alcohol in het bloed te hebben en reed dus zonder geldig rijbewijs.

Het bekwam hem slecht. De politierechter veroordeelde hem tot een boete van 3.200 euro en 9 maanden extra rijverbod. Vooraleer hij opnieuw met de auto zal mogen rijden, zal hij opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. Daarna mag hij een jaar lang niet met een auto zonder alcoholslot rijden. “Je moet ook je verantwoordelijkheid in het verkeer opnemen”, repliceerde de politierechter. “Ik vraag me zelfs af hoe je met meer dan 2 promille alcohol in het bloed problemen bij de stoet op een verstandige manier kan oplossen.”

De Feesteworp trekt tweejaarlijks door de verkeersvrije centrumstraten van Avelgem. Plaatselijke organisaties, straattheatergezelschappen en muziekkorpsen vertellen dan het verhaal van het jaarthema. De stoet wordt traditioneel afgesloten met de Feesteworpwagen van waarop meer dan 2.000 stukjes Feeste, een soort peperkoek, en diverse waardebonnen te grabbel gegooid worden.